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«Дологовечный» скейт-парк может появиться во Владивостоке

Об этом заявил губернатор Приморского края.

«Дологовечный» скейт-парк появится во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом во время «Прямого разговора»(16+) заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Юный житель дальневосточной столицы обратился к губернатору с вопросом о скейт-парке, расположенном в районе «Олимпийца» во Владивостоке. 14-летний подросток поделился, что нынешний скейт-парк совсем не пригоден для катания: появилось множество стыков, шатается фанера.

«Планируется ли во Владивостоке строительство скейт-парка?» — прямым текстом спросил школьник.

Губернатор подчеркнул, что существующий скейт-парк действительно нуждается в ремонте.

«Его нужно привести в порядок, где-то подремонтировать. Понятно, что он “подустал”. Мы совместно с приморской федерацией скейтбординга, вместе со спонсором, в районе яхт-клуба на Спортивной набережной сделаем долговечный скейт-парк по всем требованиям — из бетона, который букдет служить дольше. Думаю, что ребята переместятся к нему, а старый мы отремонтируем, и будет две площадки, чтобы молодежь могла заниматься этим видом спорта.», — ответил Олег Кожемяко.

Напомним, что во вторник, 30 июля, губернатор Приморского края Олег Кожемяко отвечает на вопросы местных жителей в прямом эфире «Прямого разговора»(16+).