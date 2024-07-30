«Дологовечный» скейт-парк может появиться во Владивостоке

«Его нужно привести в порядок, где-то подремонтировать. Понятно, что он “подустал”. Мы совместно с приморской федерацией скейтбординга, вместе со спонсором, в районе яхт-клуба на Спортивной набережной сделаем долговечный скейт-парк по всем требованиям — из бетона, который букдет служить дольше. Думаю, что ребята переместятся к нему, а старый мы отремонтируем, и будет две площадки, чтобы молодежь могла заниматься этим видом спорта.», — ответил Олег Кожемяко.