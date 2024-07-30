Стало известно, когда в Приморье введут курортный сбор

Губернатор Приморья честно отметил, что сейчас не все базы отдыха региона даже готовы к «белому» приему туристов. Все еще остаются средства размещения, которые скрывают свою деятельность, уверяя контролирующие органы, что люди на территории не приезжие отдыхающие, а многочисленные родственники владельцев летних домиков.