Стало известно, когда в Приморье введут курортный сбор

«Хасанский округ — один из наиболее перспективных направлений в целом в Российской Федерации. Все перспективы для развития здесь есть: теплое море, красивый пейзаж, заповедная территория, лотосы, точка трех границ, наличие туристов из Китая», — начал объяснение Олег Кожемяко.
Однако, по его словам, в настоящее время введение курортного сбора в Приморском крае невозможно из-за нерентабельности. Более того, есть опасение, что появление такой меры приведет к тому, что туристический бизнес региона уйдет в тень.
Губернатор Приморья честно отметил, что сейчас не все базы отдыха региона даже готовы к «белому» приему туристов. Все еще остаются средства размещения, которые скрывают свою деятельность, уверяя контролирующие органы, что люди на территории не приезжие отдыхающие, а многочисленные родственники владельцев летних домиков.
По мнению главы региона, перед введением курортного сбора, в регионе необходимо создать условия по «обелению» бизнеса, сделать его более выгодным для местных предпринимателей. Только тогда местные жители будут готовы организовать для гостей настоящий курорт с отдыхом высового уровня.