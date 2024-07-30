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Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 30 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 июля ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2023

Доллар подорожал на Br0,0008 — его курс составил Br3,1349 за $1.

Курс юаня повысился на Br0,0103 и стал Br4,3216 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0015 и составил Br3,6008 за 100 российских рублей.

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