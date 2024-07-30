Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 30 июля

Доллар подорожал на Br0,0008 — его курс составил Br3,1349 за $1.



Курс юаня повысился на Br0,0103 и стал Br4,3216 за 10 юаней.



Курс российского рубля стал выше на Br0,0015 и составил Br3,6008 за 100 российских рублей.