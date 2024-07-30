Доллар подорожал на Br0,0008 — его курс составил Br3,1349 за $1.
Курс юаня повысился на Br0,0103 и стал Br4,3216 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0015 и составил Br3,6008 за 100 российских рублей.
Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 30 июля
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 30 июля ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0008 — его курс составил Br3,1349 за $1.