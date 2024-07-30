Основатель Citron Research Эндрю Лефт обвинен в мошенничестве с ценными бумагами

SEC обвинила Лефта в том, что он использовал сайт Citron Research и социальные сети для рекомендаций по длинным и коротким позициям в 23 компаниях, что приводило к колебаниям цен на акции в среднем на 12%. Лефт и Citron делали ложные заявления о компаниях и своих позициях в котировках их акций, в итоге извлекали выгоду и незаконно получали прибыль. Кроме того, согласно расследованию, Лефт перепродавал информацию из своих искаженных исследований по акциям до ее публикации на сайте и в соцсетях третьим лицам, в том числе хедж-фондам, позволяя им также успеть заработать на манипуляциях рынком.