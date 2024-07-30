Губернатор Пермского края предложил создать «межмуниципальные транспортные центры»

Как пояснил глава региона на заседании совета муниципальных образований Пермского края, создание «межмуниципальных транспортных центров» позволит организовать транспортное обслуживание в муниципалитетах, где «нет возможности или экономической необходимости восстанавливать (муниципальное.— “Ъ-Прикамье”) предприятие» или «слабые частные организации». «Не обязательно у каждого муниципалитета должна быть своя автобаза и соответствующие расходы. Все должно быть эффективно и экономически обосновано», — считает Дмитрий Махонин.
Глава региона также поделился опасениями, связанными с работой частных перевозчиков в муниципалитетах: «Никто не выступает против частного бизнеса, мы за развитие бизнеса и конкуренции, но бизнес должен быть социально ответственным и инвестировать средства в новый подвижной состав. Если это не получается, то муниципалитет должен подхватывать транспортную работу, чтобы никаких транспортных коллапсов не было».
Дмитрий Махонин обратил внимание и на недостаточный уровень обеспеченности автобусов, работающих в муниципалитетах, валидаторами для безналичной оплаты проезда. По данным регионального минтранса, валидаторами автобусы оборудованы только в 21 из 43 муниципальных образований Пермского края. «Там, где нет возможности обеспечить безналичный расчет, появляются разнообразные “серые” схемы, в том числе “серые” зарплаты для сотрудников. Навести порядок здесь очень просто, готовы помогать юридически и консультационно», — заявил глава региона. Минтранс Прикамья поставил муниципальным властям задачу — обеспечить подключение к единой системе оплаты проезда и заключить договоры с единым оператором безналичной оплаты проезда до 1 декабря.