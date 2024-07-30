В Нижнем Новгороде снесут дореволюционные дома

Дома №№ 51, 53, 55 по проспекту Гагарина, №№ 14, 15, 17, 18 по улице Азовской и № 12 по улице Подгорной сейчас находятся на стадии расселения. В администрации отмечают, что ни один из домов, построенных в первой половине ХХ века, не признан объектом культурного наследия.