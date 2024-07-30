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В Нижнем Новгороде снесут дореволюционные дома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля, ФедералПресс. В Приокском районе столицы Приволжья планируется снести старые дома в квартале «Сименс и Гальске». Часть зданий была построена до Революции — в 1916 году. «ФедералПресс» выяснил подробности в администрации Приокского района.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В настоящее время никаких работ по сносу домов не ведется», — сообщили в мэрии.

Однако подготовка уже идет полным ходом. Уже полностью расселен дом № 15 по улице Азовской, а дома №№ 17 и 18 по улице Азовской нежилые, продолжается выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений.

Дома №№ 51, 53, 55 по проспекту Гагарина, №№ 14, 15, 17, 18 по улице Азовской и № 12 по улице Подгорной сейчас находятся на стадии расселения. В администрации отмечают, что ни один из домов, построенных в первой половине ХХ века, не признан объектом культурного наследия.

При этом в мэрии заявляют, что пока им не поступило ни одного обращения от АНО «АСИРИС» по вопросу проведения исследования домов и территории.

«Администрация Приокского района не выступает против проведения подобных исследований», — подытожили в органе.

Ранее «ФедералПресс» писал, чем нижегородцам запомнился снесенный кинотеатр «Электрон».

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.