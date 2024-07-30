В Нижнем Новгороде снесут дореволюционные дома

«В настоящее время никаких работ по сносу домов не ведется», — сообщили в мэрии.
Однако подготовка уже идет полным ходом. Уже полностью расселен дом № 15 по улице Азовской, а дома №№ 17 и 18 по улице Азовской нежилые, продолжается выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений.
Дома №№ 51, 53, 55 по проспекту Гагарина, №№ 14, 15, 17, 18 по улице Азовской и № 12 по улице Подгорной сейчас находятся на стадии расселения. В администрации отмечают, что ни один из домов, построенных в первой половине ХХ века, не признан объектом культурного наследия.
При этом в мэрии заявляют, что пока им не поступило ни одного обращения от АНО «АСИРИС» по вопросу проведения исследования домов и территории.
«Администрация Приокского района не выступает против проведения подобных исследований», — подытожили в органе.
Ранее «ФедералПресс» писал, чем нижегородцам запомнился снесенный кинотеатр «Электрон».
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.