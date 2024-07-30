Темпы роста совокупного дохода на душу населения за год почти удвоились

Согласно отчету, общий объем совокупного дохода населения Узбекистана достиг 399,2 триллиона сумов.
При этом совокупный доход на душу населения составил 10,8 миллиона сумов.
Среди регионов лидируют за январь — июнь этого года по совокупному доходу на душу населения Ташкент с 28,7 миллионом сумов и Навоийская область с 16,6 миллионом сумов, замыкает список Республика Каракалпакстан с 7,7 миллионом сумов.
Показатель реального роста совокупного дохода на душу населения за январь — июнь 2024 года составил 106,3%, этот же показатель за январь — июнь 2023 года был зафиксирован на уровне 103,3%.