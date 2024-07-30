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Темпы роста совокупного дохода на душу населения за год почти удвоились

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство статистики опубликовало отчет, согласно которому за первое полугодие реальные доходы населения выросли на 8,6%, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Согласно отчету, общий объем совокупного дохода населения Узбекистана достиг 399,2 триллиона сумов.

При этом совокупный доход на душу населения составил 10,8 миллиона сумов.

Среди регионов лидируют за январь — июнь этого года по совокупному доходу на душу населения Ташкент с 28,7 миллионом сумов и Навоийская область с 16,6 миллионом сумов, замыкает список Республика Каракалпакстан с 7,7 миллионом сумов.

Показатель реального роста совокупного дохода на душу населения за январь — июнь 2024 года составил 106,3%, этот же показатель за январь — июнь 2023 года был зафиксирован на уровне 103,3%.