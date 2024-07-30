Темпы роста совокупного дохода на душу населения за год почти удвоились

Среди регионов лидируют за январь — июнь этого года по совокупному доходу на душу населения Ташкент с 28,7 миллионом сумов и Навоийская область с 16,6 миллионом сумов, замыкает список Республика Каракалпакстан с 7,7 миллионом сумов.