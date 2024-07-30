Мэрия расторгла контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная»

Как сообщили в мэрии, официально контракт будет считаться расторгнутым с 6 августа. Односторонний разрыв договорных отношений влечет за собой необходимость возврата авансовых платежей, полученных компанией от заказчика.
Сегодня Иосиф Кодалаев прокомментировал расторжение контракта с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная»:
— Заказчиком в лице МП «МетроМиР» на прошлой неделе было принято решение об одностороннем расторжении контракта с подрядной организацией «Спецтрансстрой», выполняющей работы по строительству станции метро «Спортивная». Основная причина принятия такого решения — срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также длящееся более 6 месяцев бездействие со стороны подрядной организации. По контракту работы должны были завершиться год назад, — рассказал Иосиф Кодалаев.
Сначала, по словам главы дептранса, причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года. К сожалению, сегодня мы видим, что работы на станции не производятся, и причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации. Соответственно подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта.
Станция на сегодня является одним из самых важных объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В прошлом году была введена в эксплуатацию ледовая площадка «Сибирь-Арена», которая уже стала местом притяжения новосибирцев. Люди, которые хотят туда попасть, испытывают неудобства — транспортная доступность объекта низкая. Станция нужна всем. К сожалению, нет понимания, когда подрядчик все-таки примет меры и решит свои вопросы.
— Сегодня мы наблюдаем одни проблемы. После расторжения контракта, решение по которому вступает в силу с 6 августа, приступим к процедуре поиска нового подрядчика. Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — резюмировал Кодалаев.
При этом в мэрии добавили, что не отказываются от озвученных ранее планов сдать станцию к концу 2024 года.