Мэрия расторгла контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная»

Сначала, по словам главы дептранса, причины были объективные. Например, трудности, связанные с необходимостью замены оборудования вследствие принятия санкций в отношении РФ, мы преодолели. Внесли изменения в проектную документацию, которая успешно прошла экспертизу в апреле текущего года. К сожалению, сегодня мы видим, что работы на станции не производятся, и причина этому — низкая платежеспособность подрядной организации. Соответственно подрядчик не может надлежащим образом исполнять свои обязательства по строительству объекта.