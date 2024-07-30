В Челябинской области цены на новые квартиры за год заметно выросли

Росстат опубликовал актуальную информацию об изменении цен на первичном рынке жилой недвижимости в регионах Российской Федерации.
По данным статистики, на Южном Урале (во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года) рост цен на первичном рынке жилья составил 31,8%. Цены на новые типовые квартиры в среднем увеличились на 33%.
Отметим, что также за этот период квадратный метр в новых квартирах улучшенного качества подорожал на 31,4%, а элитные квартиры в новостройках выросли в цене на 30%.