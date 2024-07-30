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В Челябинской области цены на новые квартиры за год заметно выросли

Новые типовые квартиры подорожали на 33%.

Источник: РИА "Новости"

Росстат опубликовал актуальную информацию об изменении цен на первичном рынке жилой недвижимости в регионах Российской Федерации.

По данным статистики, на Южном Урале (во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом прошлого года) рост цен на первичном рынке жилья составил 31,8%. Цены на новые типовые квартиры в среднем увеличились на 33%.

Отметим, что также за этот период квадратный метр в новых квартирах улучшенного качества подорожал на 31,4%, а элитные квартиры в новостройках выросли в цене на 30%.

недвижимость