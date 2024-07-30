Белстат: каждый десятый белорус получает зарплату три — пять тысяч рублей

Так, в сборнике Белстата о социально-экономическом положении Беларуси в первом полугодии текущего года сообщается, что доля работников с зарплатой ниже 700 белорусских рублей составила 5% от всей численности работников обследуемых организаций. При этом в ноябре 2023-го этот показатель составлял 8,7%. Зарплаты ниже минимального размера или ниже 626 белорусских рублей получали 2,6% работников.