Белстат: каждый десятый белорус получает зарплату три — пять тысяч рублей

Белстат рассказал, сколько работников в Беларуси получали зарплату в 3000—5000 белорусских рублей в мае 2024 года.
Так, в сборнике Белстата о социально-экономическом положении Беларуси в первом полугодии текущего года сообщается, что доля работников с зарплатой ниже 700 белорусских рублей составила 5% от всей численности работников обследуемых организаций. При этом в ноябре 2023-го этот показатель составлял 8,7%. Зарплаты ниже минимального размера или ниже 626 белорусских рублей получали 2,6% работников.
А по итогам мая 2024-го зарплату в районе 3−5 тысяч рублей в Беларуси получал каждый десятый работающий белорус или 10,5% работников. Зарплаты от 5000 белрублей были у 2,7% сотрудников.
Но также до 58,4% вырос удельный вес работников с заработной платой свыше 1,5 тысячи белрублей. Зарплату более 2 тысяч белрублей получили 37% работников.