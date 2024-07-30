Молдавская экономика в 2023 году начала медленное восстановление — отчет Нацбанка

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. После инфляционного шока 2022 года и на фоне всех геополитических и экономических опасностей, вызванных войной на Украине и фрагментацией мировой экономики, экономика Молдовы начала медленный процесс восстановления, зафиксировав рост на 0,7% в 2023 году, такие выводы содержатся в отчете о финансовой стабильности 2023, опубликованном Национальным банком Молдовы (НБМ).
Однако инфляция достигла пределов, намеченных НБМ, на уровне 4,2% в годовом исчислении, что создает условия для необходимой для восстановления экономики ценовой стабильности.
По данным Нацбанка, 2023 год характеризовался рядом экономических и финансовых проблем, но также и признаками устойчивости и адаптации. Несмотря на наложившиеся друг на друга кризисы последних лет (пандемический кризис, ценовые шоки, война на Украине), отечественная банковская система оказалась очень устойчивой и стабильной, поддерживая высокий уровень качества активов и ликвидности. Достаточность капитала банков составила 29,9%, зафиксировав рост по сравнению с предыдущими годами.
По стоимости выданных кредитов доля сектора небанковского кредитования в общем объеме кредитов, выданных в банковском и небанковском финансовом секторе, составляет около 19%, причем в период 2022—2023 годов она несколько возросла.