Молдавская экономика в 2023 году начала медленное восстановление — отчет Нацбанка

По данным Нацбанка, 2023 год характеризовался рядом экономических и финансовых проблем, но также и признаками устойчивости и адаптации. Несмотря на наложившиеся друг на друга кризисы последних лет (пандемический кризис, ценовые шоки, война на Украине), отечественная банковская система оказалась очень устойчивой и стабильной, поддерживая высокий уровень качества активов и ликвидности. Достаточность капитала банков составила 29,9%, зафиксировав рост по сравнению с предыдущими годами.