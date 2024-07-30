Торговый дом Молдовы начал свою работу: «Первые фуры с молдавскими фруктами уже прибыли в Россию» — Шор

Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз плодоовощной продукции из Гагаузии в Россию, об этом в соцсетях сообщил лидер политического блока «Победа» Илан Шор.
"Как и обещали, мы добились отмены запрета на ввоз плодоовощной продукции из автономии в Россию. Решение принял российский Роспотребнадзор.
Произошло это после тщательной проработки вопроса с нашими партнерами из РФ.
В то время как действующий молдавский режим уничтожает своих же аграриев, закрывая им доступ к традиционным рынкам, мы с блоком «Победа» решаем задачи во благо наших граждан, доводя конкретные вопросы до взаимовыгодного решения".
Также Илан Шор сообщил о том, что Торговый дом Молдовы начал свою работу. Первые фуры с молдавскими фруктами уже прибыли в Россию. И это только начало.
"Мы ставили перед собой цель — дать возможность нашим фермерам поставлять свою продукцию на российский рынок. И первые шаги уже сделаны. Молдавские фрукты теперь можно найти на прилавках в России, и это — огромный успех!
Спасибо всем, кто поддерживает нас в этом важном деле. Мы и дальше будем делать все, чтобы молдавская продукция занимала достойное место на международной арене," — сообщил Шор.