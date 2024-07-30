МАРТ подписал соглашение с «дочкой» Wildberries

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси подписало соглашение о сотрудничестве в дочерней компанией Wildberries ООО «ИМВБРБ», сообщили в ведомстве.
Подписание прошло в Минске на площадке МАРТ. Документ подписал глава ведомства Алексей Богданов. При этом он отметил, важность подписанного соглашение в вопросе продвижения белорусских товаров.
«Уверен, что подписанное соглашение (…) повысит узнаваемость белорусских брендов и эффективность продаж, расширит доступ физических и юридических лиц нашей страны к услугам и сервисам, предоставляемым онлайн-площадкой», — сказал Богданов.
Он также подчеркнул, что документ призван повысить эффективность взаимодействия между маркетплейсом, продавцами и покупателями при безусловном соблюдении норм белорусского законодательства.
Соглашением предусмотрено создание условий для развития торговли с использованием Интернета, продвижение белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках.