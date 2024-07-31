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К осени в Омске завершат благоустройство «Городского сада»

В мэрии Омска сообщили о продвижении работ по благоустройству ключевых общественных пространств города.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году ремонтируются четыре объекта, включая лестницу во Воскресенском сквере и детскую площадку в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Ожидается, что работы в Городском саду, включая Театральный сквер и пространство между ТЮЗом и Краеведческим музеем, будут завершены к 1 сентября. В парке имени 30-летия ВЛКСМ уже завершены работы по созданию научно-игровой уличной площадки для детей. В рамках благоустройства также планируется высадить дополнительное растительное насаждение и установить систему автоматического полива для поддержания зелени.

ЖКХ