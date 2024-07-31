К осени в Омске завершат благоустройство «Городского сада»

Ожидается, что работы в Городском саду, включая Театральный сквер и пространство между ТЮЗом и Краеведческим музеем, будут завершены к 1 сентября. В парке имени 30-летия ВЛКСМ уже завершены работы по созданию научно-игровой уличной площадки для детей. В рамках благоустройства также планируется высадить дополнительное растительное насаждение и установить систему автоматического полива для поддержания зелени.