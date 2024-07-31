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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 31 июля 2024

Национальный банк Беларуси повысил курсы доллара, евро и российского рубля на 31 июля 2024, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси в третий раз с начала рабочей недели повысили курс доллара и курс евро, а также подняли курс российского рубля на 31 июля 2024, среду.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 31 июля, среда: 1 доллар США равен 3,1349 белорусского рубля, 1 евро — 3,3970 BYN, 100 российских рублей — 3,6008 белорусского рубля.

Таким образом, на 31 июля 2024 курс евро, курс доллара, курс российского рубля скорректированы в сторону увеличения в сравнении с установленными накануне курсами. Сильнее всего подорожал в этот раз российский рубль.

Относительно установленных на вторник, 30 июля, валютных значений сейчас курс 1 доллара США прибавил 0,0008 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0014 рубля, а 100 российских рублей выросли на 0,0015 белорусского рубля.

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