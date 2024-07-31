Может ли Казахстан отказаться от доллара: мнение экспертов

«Предложение отказа от доллара — оно не просчитанное по той причине, что 48−50 процентов мировой торговли осуществляется в долларах, и это самый большой объем. Понятно, что Россия и Беларусь находятся под санкциями и они хотят рассчитываться в какой-то другой валюте. К примеру, провести дедолларизацию в сторону юанизации. Однако для Казахстана, Китая и других стран, не находящихся под санкциями, такой отказ нелогичен. Мы свободно осуществляем торговлю в долларах. Российским и белорусским экспертам нужно понять, что торговля в долларах — это не идолопоклонничество перед США. Просто доллар — наиболее удобная валюта, к которой мы привыкли», — объяснил он.