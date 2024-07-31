Сакраменто
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых районах Комсомольска-на-Амуре отключат горячую воду

Отключение связано с двухнедельным ремонтом ТЭЦ-3.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре с 1 по 13 августа запланирована остановка ТЭЦ-3 АО «ДГК». В связи с этим в нескольких районах города отключат подачу горячей воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На период ремонта теплоцентрали подача воды будет ограничена по следующим адресам:

— дома в микрорайоне Дружба: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33; дома в поселке Берлин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17; переулок Березовый, 8, 9/2.

— предприятия: комбинат «Амур»; детский сад № 131; средняя школа № 35; поликлиника № 11; ООО «Нормаль»; ИП Мирон; ИП Самойленко; ИП Шабалин; «Горпищекомбинат».

За период отключения горячего водоснабжения потребителям будет произведен перерасчет начислений.

ЖКХ