В некоторых районах Комсомольска-на-Амуре отключат горячую воду

В Комсомольске-на-Амуре с 1 по 13 августа запланирована остановка ТЭЦ-3 АО «ДГК». В связи с этим в нескольких районах города отключат подачу горячей воды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На период ремонта теплоцентрали подача воды будет ограничена по следующим адресам:
— дома в микрорайоне Дружба: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33; дома в поселке Берлин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17; переулок Березовый, 8, 9/2.
— предприятия: комбинат «Амур»; детский сад № 131; средняя школа № 35; поликлиника № 11; ООО «Нормаль»; ИП Мирон; ИП Самойленко; ИП Шабалин; «Горпищекомбинат».
За период отключения горячего водоснабжения потребителям будет произведен перерасчет начислений.