Появились новые цены проездных в омском транспорте

Напомним, стоимость проезда в омском муниципальном транспорте изменилась с 1 июля 2024 года и теперь составляет 40 рублей за поездку при оплате наличными и 35 рублей при безналичном расчете. При этом введена скидочная программа при оплате с помощью системы быстрых платежей при наведении на размещенную в салоне NFT-табличку: таким образом можно сэкономить 8 рублей.