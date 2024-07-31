Появились новые цены проездных в омском транспорте

Так, безлимитный проездной на месяц обойдется теперь в 2 940 рублей, тогда как безлимитный со сроком действия в 15 дней, соответственно, оценивается в 1 470 рублей. Льготные безлимитные проездные для школьников теперь стоят 1 300 и 650 рублей в зависимости от срока действия.
Кроме того, проездной на 30 поездок, действующий в течение 60 дней, теперь стоит 1 050 рублей, вдвое выше — на 60 поездок в течение 60 дней.
Напомним, стоимость проезда в омском муниципальном транспорте изменилась с 1 июля 2024 года и теперь составляет 40 рублей за поездку при оплате наличными и 35 рублей при безналичном расчете. При этом введена скидочная программа при оплате с помощью системы быстрых платежей при наведении на размещенную в салоне NFT-табличку: таким образом можно сэкономить 8 рублей.