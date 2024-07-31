В Иркутской области начала работать Фабрика офисных процессов

«Фабрика офисных процессов, как и Фабрика производственных процессов, — это тренинг, моделирующая деловая игра. Она нацелена на выявление провалов, недочетов в организации работы офиса. Участники тренинга в смоделированных реальных процессах получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия», — объяснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. За один день участники тренинга проживают три игровых раунда, в которых должны подготовить определенное количество договоров поставки материалов и достичь заданных показателей: снизить незавершенный документооборот, уменьшить количество перемещений сотрудников и документов. Условная итоговая прибыль первого тренинга с командой ООО «Медтехсервис» составила более двух миллионов рублей. По словам руководителей предприятия, они увидели, как с помощью оптимизации работы офиса можно сократить издержки и улучшить финансовые показатели.