В Иркутской области начала работать Фабрика офисных процессов

Это значит, что теперь местные компании могут тренировать внедрение инструментов бережливого производства не только в производственных, но и в офисных процессах. Уже прошел первый тренинг — для компании «Медтехсервис», сообщает пресс-служба Правительства региона.
Напомним, при Региональном центре компетенций (РЦК) уже больше трех лет работает Фабрика производственных процессов. Это специальная тренировочная база для компаний-участников нацпроекта в Приангарье, где они учатся ускорять производственные процессы, уменьшать запасы (незавершенное производство) в потоке, сокращать число транспортировок и многому другому. Прохождение этих упражнений является обязательным для всех участников национального проекта «Производительность труда».
«Фабрика офисных процессов, как и Фабрика производственных процессов, — это тренинг, моделирующая деловая игра. Она нацелена на выявление провалов, недочетов в организации работы офиса. Участники тренинга в смоделированных реальных процессах получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия», — объяснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. За один день участники тренинга проживают три игровых раунда, в которых должны подготовить определенное количество договоров поставки материалов и достичь заданных показателей: снизить незавершенный документооборот, уменьшить количество перемещений сотрудников и документов. Условная итоговая прибыль первого тренинга с командой ООО «Медтехсервис» составила более двух миллионов рублей. По словам руководителей предприятия, они увидели, как с помощью оптимизации работы офиса можно сократить издержки и улучшить финансовые показатели.
Напомним, в Иркутской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются более 70 предприятий разных отраслей.