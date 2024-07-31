Челябинский суд оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении жалоб бывших владельцев по делу об изъятии активов «Макфы» и связанных с ним предприятий в доход государства. Решение предыдущей инстанции оставлено в силе, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Павла Хлюстова.