Челябинский суд оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении жалоб бывших владельцев по делу об изъятии активов «Макфы» и связанных с ним предприятий в доход государства. Решение предыдущей инстанции оставлено в силе, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Павла Хлюстова.
Уточняется, что ответчики намерены обжаловать решение в кассационном суде.
Напомним, в мае Центральный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов АО «Макфа» в доход государства. Ответчиками по делу выступали 34 фирмы и 13 физлиц. Ранее сообщалось о переходе холдинга под управление «РСХБ-Финанс» — структуры Россельхозбанка.