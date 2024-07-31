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Челябинский суд оставил в силе решение о национализации «Макфы»

Бывшие собственники пытались оспорить его в апелляционной инстанции.

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении жалоб бывших владельцев по делу об изъятии активов «Макфы» и связанных с ним предприятий в доход государства. Решение предыдущей инстанции оставлено в силе, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Павла Хлюстова.

Уточняется, что ответчики намерены обжаловать решение в кассационном суде.

Напомним, в мае Центральный райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов АО «Макфа» в доход государства. Ответчиками по делу выступали 34 фирмы и 13 физлиц. Ранее сообщалось о переходе холдинга под управление «РСХБ-Финанс» — структуры Россельхозбанка.