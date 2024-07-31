Цифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августе

Главные законодательные новшества заключительного летнего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
Пенсии и детские пособия
C 1 августа Социальный фонд пересчитает пенсии тем, кто работал в 2023 году. Повышение автоматическое, прибавку рассчитают, исходя из поступлений в пенсионную систему за прошлый год — все зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов.
Еще пенсии повысят бывшим шахтерам и летчикам на основе выслуги лет конкретного пенсионера и полноты страховых взносов его работодателя. Это повышение традиционное — размер выплат таким категориям пенсионеров корректируют четыре раза в год — в феврале, мае, августе и ноябре.
Также традиционно каждый новый месяц дает прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в июле, в августе прибавят 100% фиксированной выплаты — 8134, 88 рубля. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Доплаты оформят автоматически, без заявлений.
Для родителей детей до 17 лет тоже есть новость: теперь в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.
Цифровое наследство и звонки должникам
С 5 августа кредитные и микрофинансовые организации должны будут записывать все разговоры с должниками, и хранить такие аудиозаписи в течение трех лет. То же касается коммуникации с должниками по электронной почте, через «Госуслуги» и с помощью текстовых и голосовых сообщений. Это должно защитить права должников.
Те, кто без долгов, но со сбережениями, теперь имеют новую возможность — оставить наследство в цифровых рублях. Для этого потребуется составить специальное завещание — оформить его можно в банке, где у человека открыт счет или вклад.
Порядок передачи цифровых рублей по наследству пока не опубликован. Предположительно, процедура будет аналогична оформлению в наследство наличных или безналичных рублей.
«Зеленое» жилье и дорогие ЖКУ
С 1 августа в России заработает новый «зеленый» ГОСТ для загородного индивидуального жилищного строительства. Стандарт включает 45 критериев, в том числе энергоэффективность, водосбережение, акустический комфорт и так далее. Все это застройщики должны соблюдать, если хотят иметь сертификат от государства. Или же могут проигнорировать, но проиграют в конкурентной борьбе за клиента, поскольку дом по «зеленому» ГОСТу будет проще купить в ипотеку. Считается, что стандарт повысит качество загородного жилья, но сделает его дороже.
Еще в августе россиянам станут приходить квитанции за ЖКУ — утилизацию твердых бытовых отходов, отопление и водоснабжение — с новыми тарифами, которые были повышены с 1 июля. Оплату нужно будет произвести до 10-го числа месяца.
И другие изменения:
Перевозчикам: в августе в стране начнут тестировать новый сервис для оформления грузоперевозок. Речь о «Национальной цифровой транспортно-логистической платформе», где будет внедрен электронный документооборот для всех этапов перевозок всех видов транспорта. Участие — по желанию.
Депутатам на местах: со 2 числа муниципальные депутаты будут участвовать в формировании местной администрации — в том числе, их смогут привлекать для согласования кандидатов в заместители глав администраций.
Для участников судебных процессов: судебную экспертизу теперь будут назначать только после внесения заявителем денег на спецсчет. Без предоплаты в ней могут отказать. С экспертами рассчитаются уже после судебного заседания.