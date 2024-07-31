Цифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августе

С 1 августа в России заработает новый «зеленый» ГОСТ для загородного индивидуального жилищного строительства. Стандарт включает 45 критериев, в том числе энергоэффективность, водосбережение, акустический комфорт и так далее. Все это застройщики должны соблюдать, если хотят иметь сертификат от государства. Или же могут проигнорировать, но проиграют в конкурентной борьбе за клиента, поскольку дом по «зеленому» ГОСТу будет проще купить в ипотеку. Считается, что стандарт повысит качество загородного жилья, но сделает его дороже.