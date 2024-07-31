Более 40 000 рублей родители тратят на сборы первоклассника в школу в Новосибирске

В эту сумму входят: одежда (без верхней), канцелярия, обувь.
Журналисты издания BFM-Новосибирск проанализировали цены на рынке и провели традиционный опрос среди жителей Новосибирска, которые собирают детей в школу.
В основе исследования базовый набор школьника, который предлагает Росстат. В исследование также была включена обувь (минимум 3 пары), родители считают, что затраты на нее также стоит учитывать.
Для мальчиков: 2 пары брюк, 3 рубашки, спортивный костюм, 2 футболки, носки.
Для девочек: 2 платья, 2 юбки, 3 блузки, спортивный костюм, 2 футболки, колготки.
По подсчетам издания, сборы первоклассника будут стоить в среднем около 40 000 рублей. Результаты исследования подтвердили и родители, как мальчика-первоклассника, так и девочки. Аналитики утверждают, что на сборы девочки требуется больше затрат, но, судя по комментариям родителей, выходит примерно одинаковая сумма.
«А еще добавьте сюда смартфон или смарт-часы и деньги, которые мы сдаем на подарок учителю и на цветы. Получается, что на сборы ребенка в школу уйдет не одна зарплата», — цитирует издание маму первоклассницы.
Учитывая тот факт, что дети за год вырастают из одежды, а канцелярия расходуется, такие финансовые потери родители несут практически ежегодно. При этом, по подсчетам издания, в прошлом 2023 году на сборы ребенка в школу с нуля уходило примерно 35 000 рублей.