Более 40 000 рублей родители тратят на сборы первоклассника в школу в Новосибирске

Учитывая тот факт, что дети за год вырастают из одежды, а канцелярия расходуется, такие финансовые потери родители несут практически ежегодно. При этом, по подсчетам издания, в прошлом 2023 году на сборы ребенка в школу с нуля уходило примерно 35 000 рублей.