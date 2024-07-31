Страховые пенсии увеличатся в Приморье с 1 августа

В Приморье 1 августа пройдет беззаявительный перерасчет страховых пенсий еще работавших в 2023 году пенсионеров. Перерасчет получат более 121,5 тысячи жителей старшего поколения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморья.
В региональном отделении Соцфонда России сообщили, что корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет умершего поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.
Чем выше зарплата пенсионера, тем больше будет увеличение. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Его размер зависит от года, в котором гражданин оформил пенсию. В 2024 году он составляет 133,05 рубля. Перерасчет происходит автоматически. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику.
Напомним, в 2025 году отделение Социального фонда России по Приморскому краю возобновит индексацию выплат работающим пенсионерам. Поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. В соответствии с ними пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.
Кроме того, в Приморье сохранено предоставление единовременной социальной выплаты пенсионерам в размере одной тысячи рублей. Во Владивостоке ее выплатят ко Дню пожилого человека. Она предоставляется каждому пенсионеру края, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2023 года.