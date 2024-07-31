Перед Днём города омичам выплатят пособия

В Социальном фонде России по Омской области озвучили даты доставки пенсий и пособий в августе. Традиционно, большинство социальных выплат будет зачислено 2 августа. Речь идёт об едином пособии, пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан и выплатах в связи с рождением первого ребёнка.
Через почтовые отделения эти выплаты омичи смогут получить уже с 1 августа. 5 августа на банковские счета омичей будут зачислены выплаты из средств материнского капитала, а
Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон о совершенствовании мер социальной поддержки для семей с детьми. Согласно новому закону, семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты до 10 тысяч рублей.