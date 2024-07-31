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Перед Днём города омичам выплатят пособия

В Соцфонде опубликовали график доставки социальных выплат и пенсий в августе.

Источник: Om1.ru

В Социальном фонде России по Омской области озвучили даты доставки пенсий и пособий в августе. Традиционно, большинство социальных выплат будет зачислено 2 августа. Речь идёт об едином пособии, пособии по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан и выплатах в связи с рождением первого ребёнка.

Через почтовые отделения эти выплаты омичи смогут получить уже с 1 августа. 5 августа на банковские счета омичей будут зачислены выплаты из средств материнского капитала, а 7—8 августа деньги получат работающие граждане, которые получают пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Пенсии омичи получат 9, 16 и 21 августа.

Ранее сообщалось, что в Госдуме приняли закон о совершенствовании мер социальной поддержки для семей с детьми. Согласно новому закону, семьи смогут получить остаток средств материнского капитала в виде единовременной выплаты до 10 тысяч рублей.