Атомщики рассказали, когда начнут строить новый блок Белоярской АЭС

Проектная документация будет готова в 2025 году. Площадь инженерных изысканий составляет 620 тыс. кв. м. В 2026 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и заявка на лицензию. Заливка первого бетона нового энергоблока запланирована на июнь 2027 года. Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет.