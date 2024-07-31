Атомщики рассказали, когда начнут строить новый блок Белоярской АЭС

Проектная документация будет готова в 2025 году. Площадь инженерных изысканий составляет 620 тыс. кв. м. В 2026 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и заявка на лицензию. Заливка первого бетона нового энергоблока запланирована на июнь 2027 года. Срок службы энергоблока БН-1200М составит не менее 60 лет.
Ранее в Свердловской области прошел государственную экспертизу проект строительства хранилища для радиоактивных отходов. Как следует из документов, объект появится рядом с третьим энергоблоком на Белоярской АЭС. Общая площадь участка под хранилище составляет 20 тыс. 269,2 кв. м. В новом хранилище будет более 9,5 тыс. контейнеров.
Структура почвы для объекта признана безопасной, но с оговорками. При нарушении технологии подготовки площадки есть риск разрушения «природной структуры под влиянием атмосферных воздействий». Поэтому перед установкой фундамента должен быть разработан защитный слой для котлована.