Власти Пермского края назвали максимальный возраст пассажирских автобусов

Власти Пермского края определили максимальный допустимый возраст для пассажирских автобусов в регионе, сообщает «Ъ-Прикамье».
Согласно новым требованиям, возраст автобусов для Перми составит не более пяти лет, а для муниципалитетов не более 10. Как сообщает издание со ссылкой на слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, автобусы, чей возраст превышает планку в 10 лет, могут находиться в парке как запасные, но не должны использоваться для регулярных перевозок.
По данным издания, на данный момент в столице региона могут работать автобусы не старше семи лет. При этом около 45% действующих в крае транспортных средств старше 10 лет. «Ъ-Прикамье» отмечает, что по задумке краевых властей, автобусы, которые были приобретены для работы в Перми в 2019 и 2020 годах можно будет передать муниципалитеты. Кроме того, важной задачей остаётся соблюдение расписания перевозок и обеспечение возможности безналичной оплаты проезда.
Как сообщает издание со ссылкой на руководителя пермского филиала перевозчика «Автомиг», обсуждать новые условия будет возможно только после появления конкурсной документации на выполнение перевозок. На данный момент она не утверждена.