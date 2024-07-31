Власти Пермского края назвали максимальный возраст пассажирских автобусов

По данным издания, на данный момент в столице региона могут работать автобусы не старше семи лет. При этом около 45% действующих в крае транспортных средств старше 10 лет. «Ъ-Прикамье» отмечает, что по задумке краевых властей, автобусы, которые были приобретены для работы в Перми в 2019 и 2020 годах можно будет передать муниципалитеты. Кроме того, важной задачей остаётся соблюдение расписания перевозок и обеспечение возможности безналичной оплаты проезда.