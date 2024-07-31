С завтрашнего дня в Омске подорожают электронные проездные

Завтра, с 1 августа, в Омске повысится стоимость электронных проездных билетов на общественный транспорт. Соответствующее распоряжение было опубликовано вчера, 30 июля, на сайте омской мэрии.
Безлимитный электронный проездной на 15 дней теперь будет стоить 1470 рублей. На месяц — 2940. Стоимость проездных для школьников составит 650 и 1300 рублей соответственно.
Лимитированные проездные тоже подорожают. Проездной на 30 поездок на 60 дней — до 1050 рублей. Стоимость проездного электронного билета на 60 поездок на 60 дней составит 2 100 рублей.