В Пермском крае начали выпуск многофункциональных автодомов

По словам руководителя отдела продаж «Пилигрима» Владислава Георгиевского, идея бизнеса родилась в ноябре 2023 года. Предприниматели из Перми проанализировали рынок, обзвонили потенциальных конкурентов и выяснили очень важный момент: у всех производителей существует очередь на готовую продукцию от трех до девяти месяцев, то есть спрос значительно превышает предложение. Пермяки взяли заемные средства в краевой Микрофинансовой компании в рамках господдержки.