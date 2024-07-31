В Пермском крае начали выпуск многофункциональных автодомов

Предприниматели Пермского края осваивают новую нишу в сфере автотуризма. Компания «Пилигрим» из Перми начала выпуск компактных многофункциональных автодомов. Первую модель прикамского кемпера назвали «Пермяк».
Пермский стартап разработал и запустил в серийное производство автодомов под брендом U-Camp. Кемпер «Пермяк» представляет собой жилой прицеп, в котором есть все необходимое для комфортных путешествий на любые расстояния — воду, отопление, газ, удобную и эргономичную кухню, уютную спальню.
Вся электрика в автодоме — 220 Вольт, как в обычных жилых домах. В кемперах установили мощные солнечные батареи и аккумулятор на 100 Ампер.
Автодом имеет форму «капли», оптимальный размер и вес. Благодаря этому он более экономичен в расходе топлива и отлично подходит для легковых автомобилей.
По словам руководителя отдела продаж «Пилигрима» Владислава Георгиевского, идея бизнеса родилась в ноябре 2023 года. Предприниматели из Перми проанализировали рынок, обзвонили потенциальных конкурентов и выяснили очень важный момент: у всех производителей существует очередь на готовую продукцию от трех до девяти месяцев, то есть спрос значительно превышает предложение. Пермяки взяли заемные средства в краевой Микрофинансовой компании в рамках господдержки.
«Внутренний туризм растет в стране семимильными шагами. Мы поняли, что наша бизнес-идея не может не выстрелить», — отметил Владислав Георгиевский.
В ближайшее пермяки планируют увеличить количество выпускаемых автодомов до восьми единиц в месяц. В планах стоит наладить производство полного цикла, затем строительство небольших производств в других регионах страны. Бренд U-Camp также будет включать внедорожную модель «Пермяка».