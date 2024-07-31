Автоэксперт Шапарин: «АвтоВАЗ» лоббирует рост утильсбора для повышения своих цен

Это третья за короткий период калибровка цен у «АвтоВАЗа»: в июле 2024 года тольяттинский автогигант уже удалил из прайс-листов своей флагманской модели Vesta самые доступные комплектации, в результате чего потребителям потребовалось больше денег для покупки автомобиля. До этого завод переписывал ценники в мае этого года, в среднем подняв стоимость автомобилей на 2%.