Беларусь опережает Россию в экспорте мяса в Казахстан

Для сравнения: Россия, занимающая второе место среди поставщиков в этой категории, направила в Казахстан всего 310 т мяса КРС на $1,5 млн. Эта страна сократила поставки больше чем на четверть. Украина, удерживающая третье место в топе импортеров, сократила отгрузки почти в четыре раза к такому же периоду 2023-го, до 278 т на общую сумму $1,3 млн. Всего Казахстан импортировал 5,4 тыс. т мяса КРС на общую сумму $19,5 млн. Это почти на треть больше, чем год назад.