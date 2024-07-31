Беларусь опережает Россию в экспорте мяса в Казахстан

В частности, наша страна вышла на первое место в поставках мяса крупного рогатого скота в Казахстан. Такой продукции было отгружено 4,3 тыс. т на общую сумму $15,4 млн. В физическом выражении объем поставок увеличен в два раза.
Для сравнения: Россия, занимающая второе место среди поставщиков в этой категории, направила в Казахстан всего 310 т мяса КРС на $1,5 млн. Эта страна сократила поставки больше чем на четверть. Украина, удерживающая третье место в топе импортеров, сократила отгрузки почти в четыре раза к такому же периоду 2023-го, до 278 т на общую сумму $1,3 млн. Всего Казахстан импортировал 5,4 тыс. т мяса КРС на общую сумму $19,5 млн. Это почти на треть больше, чем год назад.
Также Беларусь лидирует в поставках свинины в Казахстан. За пять месяцев экспорт этого продукта белорусские производители увеличили в 1,6 раза — до 989 т. В стоимостном выражении поставки составили $2 млн. Россия, занимающая второе место среди поставщиков, сократила продажи в Казахстан в 28 раз, до 103 т на $181,9 тыс. Общий объем свинины, которую импортировал Казахстан за январь — май, оценивается в 1,1 тыс. т на $2,1 млн. Это в 2,6 раза меньше закупок, сделанных год назад.
В категории «мясо и субпродукты домашней птицы» Беларусь заняла четвертое место среди топовых поставщиков на рынок Казахстана. Наша страна здесь смогла увеличить предложение почти на 4%, отгрузив 2,1 тыс. т на $2,4 млн. Однако в рейтинге ведущих имортеров мяса птицы мы пропустили вперед Украину, которая продала Казахстану 5,8 тыс. т почти на $11 млн. Зато мы смогли опередить Китай, который предложил всего 335 т на $470 тыс. В целом Казахстан увеличил импорт мяса птицы за пять месяцев 2024 года на 8%, до 48 тыс. т на общую сумму $68,9 млн.
Экспорт из Казахстана мяса птицы в нашу страну сократился за январь — май на 28%, до 136 т. Объем закупки составил $187,5 тыс.