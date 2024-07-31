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На Дону назвали районы-рекордсмены по сбору урожая зерновых

В Ростовской области определены лидеры по сбору урожая зерновых.

Источник: правительство Ростовской области

В Ростовской области названы районы-рекордсмены по сбору урожая зерновых. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, первое место по сбору урожая стал Песчанокопский район — 55,6 ц/га. Второе место забрал Целинский район — 53,5 ц/га, а третье место досталось Егорлыкскому и Кагальницкому районам — 46,2 ц/га.

В разрезе сельхозкультур с 3,3 млн гектаров было собрано более 9,9 млн тонн озимой пшеницы и почти 30 тысяч тонн яровой пшеницы. Также фермеры собрали 138 тысяч тонн озимого ячменя и более 390 тысяч тонн ярового ячменя, больше 320 тысяч тонн зернобобовых при урожайности и почти 15 тысяч тонн тритикале, овса и ржи совокупно.

сельское хозяйство