На Дону назвали районы-рекордсмены по сбору урожая зерновых

В разрезе сельхозкультур с 3,3 млн гектаров было собрано более 9,9 млн тонн озимой пшеницы и почти 30 тысяч тонн яровой пшеницы. Также фермеры собрали 138 тысяч тонн озимого ячменя и более 390 тысяч тонн ярового ячменя, больше 320 тысяч тонн зернобобовых при урожайности и почти 15 тысяч тонн тритикале, овса и ржи совокупно.