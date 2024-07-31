Комбинаты «Белый аист» и «Арома» объединят — решение правительства

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Правительство на своем заседании во вторник одобрило слияние акционерных обществ Barza Alba («Белый аист») и Aroma.
Реорганизация проводится с целью упорядочить деятельность обеих компаний и будет осуществляться Агентством государственного имущества как их единственным акционером.
«Слияние Barza Alba и Aroma укрепит позиции компании на рынке, увеличит объемы продаж и экспорта на местном рынке за счет улучшения технологического оснащения, повышения производительности и качества продукции», — отметили в кабмине.
Бренды, принадлежащие АО «Aroma», а также запасы дистиллята и спиртов будут эффективно использоваться, что позволит расширить и диверсифицировать рынки.
После реструктуризации к 2025 году планируется увеличить чистый объем продаж примерно на 23% по сравнению с текущим годом и укрепить позиции компании на рынке.
История компании «Белый аист» насчитывает около 80 лет, а рынок сбыта включает такие страны, как Австралия, США, Румыния, Израиль, Китай, страны Балтии, Чехия, Германия, вся территория СНГ, Казахстан, Кыргызстан.
В 2022 году Barza Alba была признана объектом национального культурного наследия Республики Молдова.