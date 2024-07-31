Во Владивостоке появится светящаяся дорожная разметка

Светодиодный маячок работает на солнечной энергии, накапливаемой в течение дня. Это беспроводное автономное устройство, встраиваемое в дорожное покрытие. Обслуживания оно не требует. Маячок предназначен для обозначения полос движения на опасных участках дорог и разделения транспортных потоков по направлениям на дорогах с интенсивным движением. Его работа начинается с наступлением темного времени суток, когда видимость ухудшается.