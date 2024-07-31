Во Владивостоке появится светящаяся дорожная разметка

Администрация Владивостока планирует приобрести и установить более 1,7 тысяч светодиодных маячков для создания светящейся дорожной разметки. Информация об аукционе на проведение работ размещена на сайте Госзакупок. Начальная цена аукциона составляет почти 13 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Контракт, размещенный мэрией на площадке электронных торгов, называется «Выполнение работ по содержанию дорожной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа (установка на участках улично-дорожной сети города Владивостока в покрытие проезжей части, светодиодных автономных маячков (по типу — КД-3))». Согласно тексту, планируется закупка и монтаж 1734 светодиодных дорожных маячков. Их свечение должно быть белого спектра, а выдерживаемая катафотами нагрузка наезда транспортных средств должна начинаться от 20 т.
Светодиодный маячок работает на солнечной энергии, накапливаемой в течение дня. Это беспроводное автономное устройство, встраиваемое в дорожное покрытие. Обслуживания оно не требует. Маячок предназначен для обозначения полос движения на опасных участках дорог и разделения транспортных потоков по направлениям на дорогах с интенсивным движением. Его работа начинается с наступлением темного времени суток, когда видимость ухудшается.
Световозвращатели на дорогах Владивостока имеются на барьерных дорожных ограждениях (отбойниках), на обочинах и на разграничителях полос дорожного движения. При движении, благодаря свету фар, они образуют строчку красных огоньков. Тем самым они указывают габариты проезжей части. В асфальте подобные конструкции во Владивостоке будут установлены впервые.
Напомним, ремонтные работы на улице Днепровской, 1 в приморской столице завершила муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий». На данном участке отремонтированы тротуары и создана искусственная неровность на проезжей части. Накануне специалисты СГТ приступили также к ремонту проезжей части на Корабельной набережной.