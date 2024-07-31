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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 31 июля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 31 июля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 475,37 тенге, евро — 514,97 тенге, рубля — 5,51 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 472 тенге, продажи — 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 512 тенге, продажи — 518 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,33 тенге, продажи — 5,48 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 473,7 тенге, продажи — 475,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 511 тенге, продажи — 515 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 5,39 тенге, продажи — 5,49 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 474 тенге, продажи — 475 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 514 тенге, продажи — 516 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

  • Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5,37 тенге, продажи — 5,43 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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