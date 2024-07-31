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Поезда из Нукуса довезут до казахстанского Мангистау

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания «Узбекистон темир йуллари» открывает новый железнодорожный маршрут, который свяжет Нукус и Мангистаускую область Казахстана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Железнодорожники пишут, что Мангистауская область привлекает туристов уникальными природными пейзажами, богатой историей и культурным наследием, развитой туристической инфраструктурой и развлечениями.

Поезда начнут ходить с 22 августа из Нукуса и с 23 августа из Мангистау по следующему расписанию:

  • маршрут 650 по четвергам, субботам и вторникам отбывает со станции Нукус в 20:16 и прибывает в Мангистау в 17:14;
  • маршрут 649 по пятницам, воскресеньям и средам отбывает из Мангистау в 18:54 и прибывает в Нукус в 15:22.