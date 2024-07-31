В Беларуси намолотили более 4,9 млн тонн зерна с учетом рапса

«Аграрии ловят солнце буквально каждый час. Понимают, насколько усложнили уборочную проливные дожди. Но не теряют оптимизма. Стараются всеми силами», — отметили в Минсельхозпроде.



Так, в Беларуси на 31 июля собрано всего зерна (с учетом рапса) 4,922 млн т, из них — 3,890 млн т зерновых и зернобобовых культур, 1,032 млн т озимого рапса. Массовая уборка озимого рапса завершена.



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,243 млн т, Брестская — 1,207 млн т, Гродненская — 1,079 млн т, Гомельская — 540,5 тыс. т, Могилевская — 506,1 тыс. т, Витебская — 346 тыс. т.



Продолжается уборка таких культур, как яровой ячмень — 75,1% от плана, озимая рожь — 66,2% от плана, пшеница — 51,3% от плана, овес — 43,4% от плана, тритикале — 43% от плана, зернобобовые — 36,1% от плана. Уборка озимого ячменя завершена.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Так, вытереблено 31,9 тыс. га (71,3% подлежащих уборке площадей).



Солома, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрана на 47,9% к скошенным площадям.



Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено 3,429 млн т кормовых единиц (34,9% к плану).



Всего на поля под сев озимых культур вывезено 12,2 млн т (89,4% к заготовленному) органических удобрений, внесено 2,22 млн т (16,3% к заготовленному).