Совмин Беларуси изменил норматив стоимости метра жилья для льготных кредитов

Совмин Беларуси изменил норматив стоимости «квадрата» жилья льготных кредитов. Это следует из постановления белорусского правительства № 548 от 26 июля 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Сказано, что Совет министров установил предельный норматив стоимости одного квадратного метра жилья в размере 1251 рубля для возможности получения льготного кредита в «Беларусбанке» на покупку недвижимости, расчета субсидии на строительство, определения субсидий на уплату процентов.
Согласно документу, новый норматив будет применяться для строительства и покупки жилья в многоквартирных домах, в отношении которых уведомление про начало строительно-монтажных работ было направлено в органы Госстройнадзора после 1 июля 2024 года.
Также белорусское правительство сохранило предельный норматив стоимости жилья (он составляет 1132 рубля) для многоквартирных жилых домов, по которым уведомление про начало строительно-монтажных работ было направлено в органы Госстройнадзора в период с 1 января по 1 июля 2024 года.
Говорится, что для покупки одноквартирных, блокированных домов в сельской местности многодетными семьями на деньги льготного кредита «Беларусбанка» предельный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья выглядит следующим образом. Сказано, что в период с 1 января по 1 июля — это 1303 рублей, а после 1 июля — это 1439 рублей.
Что касается клиентов «Белагропромбанка», то для них норматив стоимости одного «квадрата» жилья для льготных кредитов был установлен после 1 июля в 1439 рубля. Вместе с тем указано, что по объектам строительства с льготным кредитованием, которые открыты после 2 июля, применяется норматив 1303 рубля.