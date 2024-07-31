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Совмин Беларуси изменил норматив стоимости метра жилья для льготных кредитов

Совмин Беларуси пересмотрел норматив стоимости «квадрата» жилья для льготных кредитов.

Совмин Беларуси изменил норматив стоимости «квадрата» жилья льготных кредитов. Это следует из постановления белорусского правительства № 548 от 26 июля 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Сказано, что Совет министров установил предельный норматив стоимости одного квадратного метра жилья в размере 1251 рубля для возможности получения льготного кредита в «Беларусбанке» на покупку недвижимости, расчета субсидии на строительство, определения субсидий на уплату процентов.

Согласно документу, новый норматив будет применяться для строительства и покупки жилья в многоквартирных домах, в отношении которых уведомление про начало строительно-монтажных работ было направлено в органы Госстройнадзора после 1 июля 2024 года.

Также белорусское правительство сохранило предельный норматив стоимости жилья (он составляет 1132 рубля) для многоквартирных жилых домов, по которым уведомление про начало строительно-монтажных работ было направлено в органы Госстройнадзора в период с 1 января по 1 июля 2024 года.

Говорится, что для покупки одноквартирных, блокированных домов в сельской местности многодетными семьями на деньги льготного кредита «Беларусбанка» предельный норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья выглядит следующим образом. Сказано, что в период с 1 января по 1 июля — это 1303 рублей, а после 1 июля — это 1439 рублей.

Что касается клиентов «Белагропромбанка», то для них норматив стоимости одного «квадрата» жилья для льготных кредитов был установлен после 1 июля в 1439 рубля. Вместе с тем указано, что по объектам строительства с льготным кредитованием, которые открыты после 2 июля, применяется норматив 1303 рубля.