Совмин Беларуси изменил норматив стоимости метра жилья для льготных кредитов

Что касается клиентов «Белагропромбанка», то для них норматив стоимости одного «квадрата» жилья для льготных кредитов был установлен после 1 июля в 1439 рубля. Вместе с тем указано, что по объектам строительства с льготным кредитованием, которые открыты после 2 июля, применяется норматив 1303 рубля.