Муж пообещал не дать в обиду Бакальчук после ее иска о разводе

Супруг основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что после ее подтверждения в телеграм-канале о подаче иска о разводе убедился, что с его женой «происходит что-то действительно странное». Он добавил, что ему нужно «изучить этот вопрос и сформулировать свою позицию».
«Я не знаю, сколько человек и как именно на нее воздействуют, но Татьяна, с которой мы бок о бок прожили больше 20 лет, никогда бы не заявила об официальной подаче заявления в суд о расторжении брака со мной вот таким образом — сухо, кратко и через соцсети. <…> Мы все еще — одна семья, какие бы разногласия между нами ни вставали. Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — написал Бакальчук в телеграм-канале.
Он заявил, что открыт для прямого общения с Татьяной Бакальчук. Совладелец Wildberries заявил, что «на глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому».
По мнению Бакальчука, пришло время для прямого диалога «без посредников, под влиянием которых моя супруга, к сожалению, изменилась до неузнаваемости». «Я все еще надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду и встанем за нее горой — так всегда было и всегда будет!» — заключил он.
В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». По словам источников РБК, Бакальчук должна была занять пост гендиректора будущей объединенной группы компаний, а исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян — должность главного исполнительного директора. Но в созданном после заявления совместном предприятии — ООО «РВБ» — гендиректором указан Мирзоян.
О создании РВБ компании сообщили в начале июля. В новом предприятии Wildberries принадлежит 65%, 35% — ООО «Стинн» (основное юрлицо ГК Russ).
23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Глава республики добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.
Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х. Вечером 30 июля пресс-служба московских судов сообщила о подаче иска о Татьяной Бакальчук к ее мужу. «Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», рассказали там. Позже Бакальчук сама подтвердила, что подала иск о разводе.
В интервью «Комсомольской правде» от 31 июля она заявила, что разлад в семье произошел задолго до объединения с Russ.
Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания — крупнейший российский маркетплейс. По итогам 2023 года чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб.
Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, указывали РБК опрошенные юристы. Владислав Бакальчук в интервью РБК также говорил, что в случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50»: у пары не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам.