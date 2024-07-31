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Губернатор Гусев: Воронежские аграрии собрали второй миллион тонн зерна

В числе лидеров по объему собранного урожая Аннинский, Панинский и Семилукский районы.

Источник: Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

Второй миллион тонн зерна собрали аграрии Воронежской области, об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Поздравляю аграриев Воронежской области со вторым миллионом тонн зерна! Это не только результат их напряженного труда, особенно непростого в нынешнем году с его погодными аномалиями, но и свидетельство устойчивого развития АПК региона», — подчеркнул Александр Гусев.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Воронежской области по состоянию на 30 июля достиг 2,1 млн тонн при урожайности 26,8 ц/га. Обмолочено 781,4 тысяч га под этими культурами — 60% от общей площади. В числе лидеров по объему собранного урожая Аннинский (156,4 тысяч тонн), Панинский (113 тысяч тонн) и Семилукский (112,6 тысяч тонн) районы.

Уборка в области продолжается. Глава региона пожелал воронежским аграриям стабильной погоды:

«Уверен, что они и в нынешнем году внесут существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России».

Напомним, из-за майских заморозков аграриям региона пришлось пересеять более 266 тысяч га сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадала озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, сахарная свёкла, подсолнечник и горох.

сельское хозяйство