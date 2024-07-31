Губернатор Гусев: Воронежские аграрии собрали второй миллион тонн зерна

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Воронежской области по состоянию на 30 июля достиг 2,1 млн тонн при урожайности 26,8 ц/га. Обмолочено 781,4 тысяч га под этими культурами — 60% от общей площади. В числе лидеров по объему собранного урожая Аннинский (156,4 тысяч тонн), Панинский (113 тысяч тонн) и Семилукский (112,6 тысяч тонн) районы.