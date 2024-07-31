Москва выделит 34,1 миллиарда рублей на ж/д магистраль до Петербурга

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Столичные власти выделят 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщил российской столицы мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Выделим 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург. Она сократит время в пути между крупнейшими городами России до 2 часов 15 минут».
Он отметил, что самая сложная задача — это строительство участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Работы пройдут в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.
«В Москве будет четыре остановки ВСМ-1. Поэтому важнейшая часть проекта — реконструкция четырех будущих вокзалов», — добавил мэр.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. В целом планируется создание сети ВСМ в России. Строить специальные поезда для ВСМ будет группа «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом». Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в 2024 году, говорил РИА Новости вице-президент «Синары» Александр Мишарин.
Высокоскоростные составы, как рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут включать 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час.
Начало сборки первого образца поезда для ВСМ запланировано на 2026 год. В 2027 году поезд должен быть готов, в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия. Всего до 2030 года «Синара» поставит для ВСМ Москва-Санкт-Петербург 43 таких поезда, в том числе два первых для РЖД.