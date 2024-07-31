Муниципальные автопарки Пермского края обновят десятками новых автобусов

В Пермском крае планируют провести масштабное обновление общественного транспорта. В муниципальных автопарках заменят десятки автобусов со сроком службы старше 10 лет.
Во время заседания Совета глав территориальных образований региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что необходимо сделать поездки на автобусах удобными и безопасными для жителей Прикамья. Для этого нужно работать сразу в нескольких направлениях.
Первоочередной задачей муниципалитетов является обновление автопарка и постепенное уменьшение числа автобусов, которые служат больше 10 лет.
«В следующем году будем готовы передать более 100 автобусов из автопарка Перми в муниципалитеты. Краевому Минтрансу и главам муниципалитетов поручил проработать варианты передачи транспорта в территории», — отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.
Жители региона часто жалуются на отсутствие единой системы расписания автобусов и возможности оплатить проезд картой. Эти проблемы в Пермском крае планируют решить уже до 1 декабря 2024 года.
Краевые власти для обеспечения работы общественного транспорта сразу в нескольких территориях Прикамья готовы совместно проработать создание межмуниципального транспортного центра.
Глава региона до 1 сентября ждет от муниципалитетов подготовленные планы по обновлению автопарков.
В Пермском крае экономическая активность остается на повышенном уровне. Банк России привел положительный опыт Пермского края в сфере городского транспорта.