Застройщик станции метро «Спортивная» оспорит в суде расторжение контракта

В компании отмечают, что застройщик был вынужден вложить в строительство «Спортивной» целевой займ, согласованный представителями мэрии, а также собственные средства. Было закуплено различное дорогостоящее оборудование, но из-за несвоевременной приёмки работ и их оплаты подрядчик не смог своевременно оплатить налоги и произвести расчёт с поставщиками материалов, оборудования и субподрядчиками, что привело к блокировке счетов компании.