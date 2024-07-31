Застройщик станции метро «Спортивная» оспорит в суде расторжение контракта

Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске — компания «СпецТрансСтрой» намерена опротестовать в суде решение муниципального предприятия «МетроМир» о расторжении контракта. Об этом в среду, 31 июля сообщает портал Infopro54 со ссылкой на пресс-службу застройщика.
Напомним, о намерении заказчика расторгнуть контракт на строительство «Спортивной» стало известно на прошлой неделе. Спустя несколько дней, в мэрии Новосибирска озвучили конкретную дату — 6 августа, после чего начнутся поиски нового подрядчика.
Так, в ответе на запрос издания РБК Новосибирск начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев объяснил решение о расторжении контракта срывом сроков ввода объекта в эксплуатацию, а также 6-месячным бездействием со стороны подрядной организации..
В свою очередь, в пресс-службе застройщика в ответ на это назвали сразу несколько причин, не позволивших открыть станцию в положенный срок.
В частности, переносу сроков, по данным «СпецТрансСтроя», послужила несвоевременная корректировка документов со стороны мэрии мегаполиса, а также задолженность по оплате выполненных работ из-за того, что заказчик до сих пор не получил заключение Главгосэкспертизы по достоверности сметной стоимости по объекту.
«Компания выполнила работы на сумму, превышающую 900 млн. рублей. Отсутствие повторного положительного заключения Главгосэкспертизы не позволяет департаменту транспорта и МП “МетроМир” принять и оплатить работы, выполненные в рамках контракта», — говорится в ответе пресс-службы компании «СпецТрансСтрой» порталу Infopro54..
В компании отмечают, что застройщик был вынужден вложить в строительство «Спортивной» целевой займ, согласованный представителями мэрии, а также собственные средства. Было закуплено различное дорогостоящее оборудование, но из-за несвоевременной приёмки работ и их оплаты подрядчик не смог своевременно оплатить налоги и произвести расчёт с поставщиками материалов, оборудования и субподрядчиками, что привело к блокировке счетов компании.
Таким образом, подрядчик не согласен с расторжением контракта и намерен защищать свои права в суде. Соответствующее обращение 31 июля было направлено мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву.