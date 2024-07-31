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Развязку в красноярских Тихих Зорях откроют 1 августа в «техническом режиме»

Мэр Красноярска Владислав Логинов отчитался об окончании основной части работ на развязке в Тихих Зорях.

В режиме технического проезда транспорта дорога откроется завтра, 1 августа.

Глава города пояснил, что работы еще продолжаются.

«Сейчас на ряде участков уже лежит два слоя асфальта, выполнена ливнёвка, установлен бортовой камень. После того, как смонтируют железнодорожный переезд и установят специализированное оборудование, специалисты приступят к укладке третьего слоя дорожной одежды», — рассказал Владислав Логинов.

Он отметил, что подрядчики продолжат установку столбов освещения, формирование тротуаров и благоустройство территории. Осенью вместе с жителями Владислав Логинов пообещал высадить вдоль проезжей части деревья.