Развязку в красноярских Тихих Зорях откроют 1 августа в «техническом режиме»

«Сейчас на ряде участков уже лежит два слоя асфальта, выполнена ливнёвка, установлен бортовой камень. После того, как смонтируют железнодорожный переезд и установят специализированное оборудование, специалисты приступят к укладке третьего слоя дорожной одежды», — рассказал Владислав Логинов.