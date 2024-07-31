Развязку в красноярских Тихих Зорях откроют 1 августа в «техническом режиме»

В режиме технического проезда транспорта дорога откроется завтра, 1 августа.
Глава города пояснил, что работы еще продолжаются.
«Сейчас на ряде участков уже лежит два слоя асфальта, выполнена ливнёвка, установлен бортовой камень. После того, как смонтируют железнодорожный переезд и установят специализированное оборудование, специалисты приступят к укладке третьего слоя дорожной одежды», — рассказал Владислав Логинов.
Он отметил, что подрядчики продолжат установку столбов освещения, формирование тротуаров и благоустройство территории. Осенью вместе с жителями Владислав Логинов пообещал высадить вдоль проезжей части деревья.