Власти Краснодара еще не нашли деньги на ремонт Тургеневского моста

Ремонт объекта начнется при доведения финансирования на выполнение работ. «Проект ремонта готов. Но его реализация — дорогостоящая», — сообщают в МЦУ города.
Тургеневский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, был построен в 1978 году. О планах его отремонтировать власти говорят уже не первый год. Начать работы планировали сразу после завершения строительства нового Яблоновского моста. Движение по объекту запустили более года назад, 17 июня 2023 года.
Но ремонт Тургеневского моста так и не начали. Чтобы поддержать его надлежащее состояние, в феврале 2024 года провели ямочный ремонт.