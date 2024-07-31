Власти Краснодара еще не нашли деньги на ремонт Тургеневского моста

Тургеневский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, был построен в 1978 году. О планах его отремонтировать власти говорят уже не первый год. Начать работы планировали сразу после завершения строительства нового Яблоновского моста. Движение по объекту запустили более года назад, 17 июня 2023 года.