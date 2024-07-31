Дворы многоэтажек меняют свой облик в Хабаровске

«Благодаря программе “Благоустройство дальневосточных дворов” двор скоро превратится в мини-парк, ориентированный на разные возрастные группы. Основные требования к проекту — всесезонность, функциональность и доступность для людей с ограниченными возможностями. Оборудование для детей должно быть безопасным. Работы идут по плану», — сказала Анжелика Миронова.