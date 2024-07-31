Дворы многоэтажек меняют свой облик в Хабаровске

Новый детский городок, спортивные тренажеры и скамейки скоро появятся в одном из дворов по улице Запарина. Двор благоустраивают за счет президентской субсидии. Министр ЖКХ края Анжелика Миронова проверила ход работ вместе с общественниками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Благодаря программе “Благоустройство дальневосточных дворов” двор скоро превратится в мини-парк, ориентированный на разные возрастные группы. Основные требования к проекту — всесезонность, функциональность и доступность для людей с ограниченными возможностями. Оборудование для детей должно быть безопасным. Работы идут по плану», — сказала Анжелика Миронова.
Во дворе заменили бордюры и оборудование, заасфальтировали проезд, отремонтировали тротуары, установили ограждения, два игровых комплекса и спортивную площадку. Осталось установить малые архитектурные формы. Ширина дорожек учитывает передвижение людей на инвалидных колясках. Готовность двора приближается к 90 процентам.