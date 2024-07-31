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Ремонт площади Калинина перенесли в третий раз в Новосибирске

В этом году реконструкцию площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска точно не проведут. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Изменение площади Калинина по договору планировалось провести в 2022 году. В соответствии с планом работ должны были убрать парковки и наружную рекламу, вокруг высадить деревья, установить скамейки и арт-объекты, привести в порядок тротуары и автомобильную дорогу. С тех пор ремонт переносили три раза. Сейчас сообщается, что к реконструкции приступят после положительного заключения экспертизы проектной документации. Срок реализации проекта установлен на 2025 год.

Также в Новосибирске обустроят зеленую зону на месте снесенных ларьков на Хилокском жилмассиве.

ЖКХ