Ремонт площади Калинина перенесли в третий раз в Новосибирске

Изменение площади Калинина по договору планировалось провести в 2022 году. В соответствии с планом работ должны были убрать парковки и наружную рекламу, вокруг высадить деревья, установить скамейки и арт-объекты, привести в порядок тротуары и автомобильную дорогу. С тех пор ремонт переносили три раза. Сейчас сообщается, что к реконструкции приступят после положительного заключения экспертизы проектной документации. Срок реализации проекта установлен на 2025 год.