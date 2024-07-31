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Региональные министры посетили учебный полигон Омского НПЗ

Особое внимание руководителей привлекли VR-тренажеры.

Источник: АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

Представители регионального кабмина побывали с визитом на Омском НПЗ в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и правительством региона по федеральной программе «Профессионалитет».

По этой программе на базе Омского промышленно-экономического колледжа будет организован Центр подготовки специалистов для дочерних организаций «Газпром нефть».

Министры осмотрели учебную базу Омскго НПЗ, в частности, побывали на учебном полигоне, который с прошлого года работает на заводе.

Это не просто полигон для отработки практических навыков — это огромная образовательная площадка, где есть аудитории, лектории, классы по обучению оказания первой помощи, и ознакомлению с газоспасательными действиями, также работами на высоте. Впечатлили министров и VR-тренажеры.

Министр образования Омской области Иван Кротт отметил, что учебно-технический полигон ОНПЗ — это воплощение самых современных и производственных процессов. В виртуальном пространстве студенты учатся работать на установках, а эксперты наблюдает за процессом и подсказывают.

«Эту историю необходимо брать за основу и тиражировать на других производствах. ОНПЗ — космос в топливно-энергетическом комплексе», — прокомментировал министр.

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников особенно отметил высокий уровень образовательной площадки и порадовался за студентов, которым предстоит на ней стажироваться.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что формирование кадрового резерва является одной из главных задач для руководства и сотрудников завода. Так, ОНПЗ активно сотрудничает с вузами и ссузами, поддерживает молодых специалистов.

«Постоянное обновление материально-технической базы позволит поддержать актуальные знания и высокий уровень профессионализма, который необходим сотрудникам “Газпром нефти”. Стабильное лидерство компании в рейтинге работодателей подтверждает правильность наших принципов работы», — отметил Белявский.

В рамках «Профессионалитета» завод обеспечит оснащение материальной базы, скорректирует программы обучения, предоставит места для стажировок. А после окончания учёбы «Газпром нефть» предоставит рабочие места в дочерних предприятиях.