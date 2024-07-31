Региональные министры посетили учебный полигон Омского НПЗ

Это не просто полигон для отработки практических навыков — это огромная образовательная площадка, где есть аудитории, лектории, классы по обучению оказания первой помощи, и ознакомлению с газоспасательными действиями, также работами на высоте. Впечатлили министров и VR-тренажеры.