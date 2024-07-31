В Казахстане продлят запрет на ввоз пшеницы до конца года

«Ввести в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз пшеницы на территорию РК из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию республики», — говорится в документе.