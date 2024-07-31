С 15 августа повысят цены в общественном транспорте Иркутска

С 15 августа в Иркутске повысят цены на проезд по маршрутам № 16 и 16с. Такое решение принял перевозчик, обсуживающий данный транспорт. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Теперь цена проезда составит 40 рублей до восьми часов вечера и 45 рублей после восьми.
— Напомним, коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города, — сообщили в пресс-службе администрации.
Маршрутка номер 16 ездит от железнодорожного вокзала до микрорайона Солнечный. № 16с от микрорайона Солнечный до центрального рынка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что страховые пенсии поднимут 130 тысячам работающих пенсионеров в Иркутской области. Повышение произойдет автоматически первого августа.