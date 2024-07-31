Пострадавшим от паводков выдали 4 790 домов и квартир

Пострадавшим от паводков 34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге. По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на 9,9 млрд тенге, сообщает primeminister.kz.
На текущий момент во всех областях полностью завершены обследование и оценка жилых домов и дачных строений. Пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4 790 построенных и выкупленных домов и квартир.
Так, построены и сданы в эксплуатацию 323 новых дома. В Северо-Казахстанской области ключи от жилья получили 235 семей, Костанайской — 57, Актюбинской — 26 и в Павлодарской области — 5. Всего в пострадавших от паводков регионах до осени планируется достроить и сдать жителям 2 568 домов, работы ведутся в усиленном темпе.
4 467 домов и квартир приобретены на вторичном рынке и выданы семьям взамен разрушенного жилья. 315 единиц жилья предоставлены жителям Костанайской, 219 — Акмолинской, 1372 — Атырауской, 447 — Актюбинской, 1102 — Северо-Казахстанской, 1004 — Западно-Казахстанской, 6 — Карагандинской и 2 — Павлодарской областей.
По итогам решений комиссий компенсации на ремонт и восстановление жилья получили 8 717 семей на общую сумму 48,2 млрд тенге.
Кроме того, ведутся работы по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 374 заявки субъектов МСБ на общую сумму 5,8 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.